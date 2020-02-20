Пострадал во время интервью: как журналист «России 1» оказался под колесами машины

20.02.2020, 14:10, Новости дня

Журналист телеканала "Россия 1" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью в Красноярске. Мужчину доставили в больницу с переломом ноги.

Съемочная группа работала вместе с силовиками региона. Корреспондент хотел задать вопросы Алексею Талюку, помощнику бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова. Однако мужчина уехал, а журналист оказался под колесами его "Мерседеса", сообщает телеканал "Россия 24".

Следователи начали проверку на предмет нарушения закона по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" УК РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным пресс-службы регионального Главка МВД, полиция также проводит проверку по факту происшествия. Проводится медицинское освидетельствование водителя.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь"

В пресс-службе краевого Минздрава "Интерфаксу" рассказали, что пострадавшему была оказана вся необходимая помощь, после чего его отпустили из больницы.



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