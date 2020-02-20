Украинский чиновник протаранил автомобиль злоумышленников и сбежал от нападавших

20.02.2020, 14:10, Новости дня

В понедельник на начальника инспекции по благоустройству городского совета Днепра напали в собственном гараже. Чиновнику удалось скрыться от злоумышленников на своем автомобиле.

Запчасти для снегоходов и мототехники

Инцидент произошел в городе Днепр 17 февраля. Руслан Мороз въехал в свой гараж и собрался было выйти из своего автомобиля марки BMW, когда путь к отступлению ему преградила машина, из которой вышли четверо мужчин и побежали в помещение.

Чиновник не растерялся, включил заднюю передачу, нажал на газ, протаранил легковушку злоумышленников и на полных парах поехал к ближайшей заправке, попутно вызывая полицию.

Какое-то время нападавшие двигались за ним, но вскоре пропали. Полицейские объявили план "Перехват", однако, как сообщает издание "Информатор", успеха он не принес.

К настоящему времени злоумышленники не найдены, а причина нападения не озвучивается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Наивысший уровень реагирования на ЧС объявлен в Пекине и Шанхае из-за коронавируса

24.01 / За особые заслуги: Собянин подарил чиновникам и силовикам элитные квартиры за счет города

19.12 / Открывший стрельбу на Лубянке нейтрализован

28.01 / Российские журналисты выступили в защиту арестованного в Дагестане коллеги

04.12 / Юбилейный саммит НАТо открылся очередным заявление о «смерти мозга»

07.02 / Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

23.12 / Представительство президента Украины осудило приезд Путина в Крым

16.12 / Роскачество обнаружило в двух образцах российского и шриланкийского чая пестициды

30.01 / Первый случай коронавируса 2019-nCoV зарегистрирован на Филиппинах

09.01 / Неверов обвинил Польшу в неуважении к жертвам концлагерей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика