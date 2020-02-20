Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

20.02.2020, 14:09, Новости дня

Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы с наибольшим рост заработных плат.

В среднем реальные зарплаты (за вычетом инфляции) вырастут на 2,5 процента в 2020 году.

Но наибольший рост прогнозируется в пяти регионах.  

"Регионы с самым высоким ожидаемым ростом реальной зарплаты — это Республика Татарстан (3,4 процента), Якутия и Ленинградская область (по 3,2 процента)", — сообщается в исследовании, которое цитирует ТАСС.  

В 2019 году реальные зарплаты выросли на 2,4 процента, но в итоге реальные доходы не увеличились из-за выросших платежей по кредитам.

Значительно вырастет зарплаты и в Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области – по 3 процента.

Самым низким рост реальной заработной платы ожидается в Приморском крае (1,4 процента), Новосибирской области (1,6 процента), Республике Карелия (1,7 процента), Самарской (1,8 процента) и Свердловской областях (1,9 процента).



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