Скандалы: Часы за миллиард, золото, бриллианты

20.02.2020, 14:00, Разное

Что носят на запястье самые богатые знаменитости мира

Пожалуй, всех мировых знаменитостей объединяет только одно — у них у всех есть это. И речь не о славе, хитах и деньгах, а о часах, стоимость которых иногда может превышать стоимость квартиры в Москве. Иметь солидный аксессуар очень важно, ведь он как бы намекает, что ты уже перешёл из статуса талантливого юнца в статус уважаемого бизнесмена. Однако носить супердорогие часы на красную дорожку не принято, точнее — там обходятся более классическими аксессуарами, а вот настоящая роскошь — просто выйти в магазин за колой или прогуляться из спортзала до парковки с растрепанной прической, чтобы папарацци заметили свою трехгодовую зарплату на вашей руке как бы случайно.

Однако и у часов есть фанаты: многие при виде звезды первым делом обращают внимание на запястье. Блогеры @insaneluxurylife в принципе ведут учет всего, что надето на руки героев светских хроник.

Итак, обладателем самых дорогих часов в мире является легенда бокса Флойд Мейвезер. Он чувствует себя вполне естественно с 18 миллионами долларов на руке. Его часы бренда Jacob & Co, модель The Billionare, целиком состоят из бриллиантов общим размером около 260 карат. Чтобы вы понимали, 18 миллионов долларов — это примерно 1,1 миллиарда рублей. Еще в коллекции Флойда есть Richard Mille RM 59-01 за $ 616 000 (38,8 миллиона рублей), Richard Mille RM 011 Lotus за $ 275 000 (17,3 миллиона), Audemars Piguet Royal Oak Offshore за $ 1 370 200 (86,3 миллиона), Jacob & Co Royal Baguette Diamonds за $ 1 000 000 (63 миллиона). Есть предположение, что, если шептать названия моделей и их стоимость как мантру на ночь, завтра можно проснуться миллионером, но все равно не таким богатым, как Флойд. С этими аксессуарами Мейвезер ходит в повседневной жизни, в основном его часы замечают на спортивных событиях.

К слову, компания, которая выпускает самые дорогие часы в мире, — бренд Jacob & Co. Он был основан американским ювелиром Джейкобом Арабо, но не все так просто. На самом деле мало кто знает, что успешный бизнесмен — выходец из СССР. Настоящее имя мастера — Яков Арабов, он родился в Узбекистане и является бухарским евреем. Несмотря на то что Яков известен в основном в США, он часто приезжает в Россию, чтобы стать гостем на свадьбах семей олигархов. Super не раз видел Арабова среди гостей, в том числе на свадьбе племянницы строительного магната Марии Чигиринской. К слову, для отца невесты Александра и бизнесмена Тельмана Исмаилова Джейкоб Арабо в дружеской обстановке — просто Яша.

Идем дальше. Следующие в очереди по роскошному образу жизни — Дрейк и Эд Ширан. Эти двое меняют ювелирные украшения чуть ли не перед каждым выходом в свет или в магазин. Сложно представить, какая коллекция хранится в резиденции Дрейка или в Ширанвилле, давайте посчитаем пока то, что видим.

Эд: Patek Philippe Minute Repeater Perpetual Calendar Chronograph — $ 1 000 000 (63 миллиона), Rolex Cosmograph Daytona «Rainbow» — $ 250 000 (15,7 миллиона), Patek Philippe ref. 2499 — $ 2 000 000 (126 миллионов), Richard Mille RM 26-02 Evil Eye Tourbillon — $ 635 000 (40 миллионов), Audemars Piguet Royal Oak Extra-Thin — $ 160 000 (10 миллионов), Richard Mille RM 27-03 Tourbillon — $ 750 000 (47 миллионов), Richard Mille RM 38-01 Tourbillon Bubba Watson — $ 825 000 (51,9 млн), Audemars Piguet Royal Oak Concept tourbillon GMT — $ 214 200 (13,5 млн), Patek Philippe Triple Complication Reference 5208P — $ 1 050 000 (66,1 млн), Richard Mille RM38-01 Tourbillon G-Sensor Bubba Watson — $ 800 000 (50,4 млн). Неплохо, правда? И это при том, что все, что меньше 100 000 долларов, мы посчитали слишком дешевым и решили не включать в подборку.

Дрейк: Patek Philippe 5719/10R-010 — $ 600 000 (37,8 млн), Richard Mille RM11-03 — $ 400 000 (25,2 млн), Patek Philippe 5740 Nautilus Perpetual Calendar — $ 200 000 (12,6 млн), Patek Philippe 5976/1G Nautilus Chronograph — $ 350 000 (22 млн), Patek Philippe 5719/10G-010 — $ 450 000 (28,3 млн), Richard Mille RM 69 Erotic Tourbillon — $ 750 000 (47 млн) и т.д.

Особой любовью к дорогим часам отличается и Криштиану Роналду, однако он присматривается к аксессуару, только если ценник превышает полмиллиона долларов. Например, футболист выходит на красную дорожку то с часами Bulgari за 790 000 долларов (49,7 млн), то с Franck Muller Round Tourbillon с бриллиантами и рубинами за 1,5 миллиона долларов (94,5 млн), Montres Breguet Classique Double Tourbillon за 802 000 долларов (50,5 млн). В случае с Роналду даже не нужно вычеркивать те часы, что стоят дешевле 100 000 долларов — у него их нет.

Российские знаменитости также отличаются там, что иногда появляются в неожиданных местах и с неожиданно дорогими аксессуарами. Например, в Сети уже давно циркулирует фото, на котором присутствует Николай Басков и на котором все обращают внимание совсем не на него. На руке российского певца — Astronomia Tourbillon Baguette в белом золоте от Jacob & Co. Возможно, на первый взгляд и не скажешь, но часы украшены 342 бриллиантами, а их цена — миллион долларов (63 млн). Интересно, на скольких корпоративах нужно спеть, чтобы купить такие?

Недавно жителей своей родины шокировал восходящая звезда Димаш Кудайберген из Казахстана. Преданные поклонники заметили на фото интересный аксессуар — на Димаше были часы Jacob & Co Astronomia Solar Zodiac. В центре циферблата расположено солнце, а остальные круглые камни символизируют планеты. Часы, сделанные из розового золота, стоят около 389 700 долларов (24,5 миллиона рублей).

А недавно обновку обнаружили у Тимати — звезда сделал селфи с котом, но получилось так, что на первом плане оказались часы Richard Mille RM056 «Felipe Massa 10th Anniversary». Изделие имеет особенный механизм с высокой точностью и украшено сапфирами. Таких всего 10 во всем мире. Цена этих часов выглядит так же круто, как и описание — 2 000 000 долларов (126 млн).

Однако не все знаменитости могут себе позволить похвастаться часами, которые стоят как недвижимость в большом городе. Как правило, вещи, на цену которых страшно смотреть, выгуливают либо владельцы звукозаписывающих компаний и продюсеры крупных проектов (Jay-Z, Дрейк), либо мировые хитмейкеры (Эд Ширан), либо культовые спортсмены (Мейвезер, Роналду). Тем не менее иногда с роскошными часами можно заметить девушек, у которых нет огромного состояния. Мисс Украина Вселенная — 2014 Анна Андрес была замечена на вечеринке с часами Jacob & Co Brilliant Full Baguette Rainbow за 500 000 долларов (31,5 млн).

Не отказываются от лакшери-аксессуаров и звезды российского спорта: на Евгении Малкине — часы за 37 500 долларов (2,3 млн), а на Хабибе Нурмагомедове — за 209 400 долларов (13,1 млн).

Как оказалось, дорогой и красивый механизм на руке можно заметить практически у каждой звезды. Модели и звезды соцсетей, такие как Кайли Дженнер, Белла Хадид или Хейли Бибер, предпочитают миниатюрные, но красивые аксессуары, в то время как другие носят классические Rolex.