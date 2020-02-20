Скандалы: Часы за миллиард, золото, бриллианты

20.02.2020, 14:00, Разное

Что носят на запястье самые богатые знаменитости мира

Пожалуй, всех мировых знаменитостей объединяет только одно — у них у всех есть это. И речь не о славе, хитах и деньгах, а о часах, стоимость которых иногда может превышать стоимость квартиры в Москве. Иметь солидный аксессуар очень важно, ведь он как бы намекает, что ты уже перешёл из статуса талантливого юнца в статус уважаемого бизнесмена. Однако носить супердорогие часы на красную дорожку не принято, точнее — там обходятся более классическими аксессуарами, а вот настоящая роскошь — просто выйти в магазин за колой или прогуляться из спортзала до парковки с растрепанной прической, чтобы папарацци заметили свою трехгодовую зарплату на вашей руке как бы случайно.

Однако и у часов есть фанаты: многие при виде звезды первым делом обращают внимание на запястье. Блогеры @insaneluxurylife в принципе ведут учет всего, что надето на руки героев светских хроник.

Итак, обладателем самых дорогих часов в мире является легенда бокса Флойд Мейвезер. Он чувствует себя вполне естественно с 18 миллионами долларов на руке. Его часы бренда Jacob & Co, модель The Billionare, целиком состоят из бриллиантов общим размером около 260 карат. Чтобы вы понимали, 18 миллионов долларов — это примерно 1,1 миллиарда рублей. Еще в коллекции Флойда есть Richard Mille RM 59-01 за $ 616 000 (38,8 миллиона рублей), Richard Mille RM 011 Lotus за $ 275 000 (17,3 миллиона), Audemars Piguet Royal Oak Offshore за $ 1 370 200 (86,3 миллиона), Jacob & Co Royal Baguette Diamonds за $ 1 000 000 (63 миллиона). Есть предположение, что, если шептать названия моделей и их стоимость как мантру на ночь, завтра можно проснуться миллионером, но все равно не таким богатым, как Флойд. С этими аксессуарами Мейвезер ходит в повседневной жизни, в основном его часы замечают на спортивных событиях.

Флойд в Jacob & Co, The Billionare. Цена — $ 18 000 000 (1,1 млрд)

К слову, компания, которая выпускает самые дорогие часы в мире, — бренд Jacob & Co. Он был основан американским ювелиром Джейкобом Арабо, но не все так просто. На самом деле мало кто знает, что успешный бизнесмен — выходец из СССР. Настоящее имя мастера — Яков Арабов, он родился в Узбекистане и является бухарским евреем. Несмотря на то что Яков известен в основном в США, он часто приезжает в Россию, чтобы стать гостем на свадьбах семей олигархов. Super не раз видел Арабова среди гостей, в том числе на свадьбе племянницы строительного магната Марии Чигиринской. К слову, для отца невесты Александра и бизнесмена Тельмана Исмаилова Джейкоб Арабо в дружеской обстановке — просто Яша.

Идем дальше. Следующие в очереди по роскошному образу жизни — Дрейк и Эд Ширан. Эти двое меняют ювелирные украшения чуть ли не перед каждым выходом в свет или в магазин. Сложно представить, какая коллекция хранится в резиденции Дрейка или в Ширанвилле, давайте посчитаем пока то, что видим.

Эд: Patek Philippe Minute Repeater Perpetual Calendar Chronograph — $ 1 000 000 (63 миллиона), Rolex Cosmograph Daytona «Rainbow» — $ 250 000 (15,7 миллиона), Patek Philippe ref. 2499 — $ 2 000 000 (126 миллионов), Richard Mille RM 26-02 Evil Eye Tourbillon — $ 635 000 (40 миллионов), Audemars Piguet Royal Oak Extra-Thin — $ 160 000 (10 миллионов), Richard Mille RM 27-03 Tourbillon — $ 750 000 (47 миллионов), Richard Mille RM 38-01 Tourbillon Bubba Watson — $ 825 000 (51,9 млн), Audemars Piguet Royal Oak Concept tourbillon GMT — $ 214 200 (13,5 млн), Patek Philippe Triple Complication Reference 5208P — $ 1 050 000 (66,1 млн), Richard Mille RM38-01 Tourbillon G-Sensor Bubba Watson — $ 800 000 (50,4 млн). Неплохо, правда? И это при том, что все, что меньше 100 000 долларов, мы посчитали слишком дешевым и решили не включать в подборку.

Эд Ширан в Patek Philippe. Цена — $ 1 000 000 (63 млн)

Эд в Rolex Cosmograph Daytona «Rainbow». Цена — $ 250 000 (15,7 миллиона)

Эд в Patek Philippe ref. 2499. Цена — $ 2 000 000 (126 миллионов)

Эд в Richard Mille RM 26-02 Evil Eye Tourbillon. Цена — $ 635 000 (40 млн)

Дрейк: Patek Philippe 5719/10R-010 — $ 600 000 (37,8 млн), Richard Mille RM11-03 — $ 400 000 (25,2 млн), Patek Philippe 5740 Nautilus Perpetual Calendar — $ 200 000 (12,6 млн), Patek Philippe 5976/1G Nautilus Chronograph — $ 350 000 (22 млн), Patek Philippe 5719/10G-010 — $ 450 000 (28,3 млн), Richard Mille RM 69 Erotic Tourbillon — $ 750 000 (47 млн) и т.д.

Дрейк в Richard Mille RM11-03. Цена — $ 400 000 (25,2 млн)

Дрейк в Patek Philippe 5719/10R-010. Цена — $ 600 000 (37,8 млн)

Дрейк в Patek Philippe 5976/1G Nautilus Chronograph. Цена — $ 350 000 (22 млн)

Дрейк в Patek Philippe 5719/10G-010. Цена — $ 450 000 (28,3 млн)

Особой любовью к дорогим часам отличается и Криштиану Роналду, однако он присматривается к аксессуару, только если ценник превышает полмиллиона долларов. Например, футболист выходит на красную дорожку то с часами Bulgari за 790 000 долларов (49,7 млн), то с Franck Muller Round Tourbillon с бриллиантами и рубинами за 1,5 миллиона долларов (94,5 млн), Montres Breguet Classique Double Tourbillon за 802 000 долларов (50,5 млн). В случае с Роналду даже не нужно вычеркивать те часы, что стоят дешевле 100 000 долларов — у него их нет.

Криштиану в Bulgari. Цена — $ 790 000 (49,7 млн)

Криштиану в Franck Muller Round Tourbillon. Цена — $ 1 500 000 (94,5 млн)

Криштиану в Montres Breguet Classique Double Tourbillon. Цена — $ 802 000 (50,5 млн)

Российские знаменитости также отличаются там, что иногда появляются в неожиданных местах и с неожиданно дорогими аксессуарами. Например, в Сети уже давно циркулирует фото, на котором присутствует Николай Басков и на котором все обращают внимание совсем не на него. На руке российского певца — Astronomia Tourbillon Baguette в белом золоте от Jacob & Co. Возможно, на первый взгляд и не скажешь, но часы украшены 342 бриллиантами, а их цена — миллион долларов (63 млн). Интересно, на скольких корпоративах нужно спеть, чтобы купить такие?

Николай Басков в Jacob & Co. Цена — $ 1 000 000 (63 млн)

Недавно жителей своей родины шокировал восходящая звезда Димаш Кудайберген из Казахстана. Преданные поклонники заметили на фото интересный аксессуар — на Димаше были часы Jacob & Co Astronomia Solar Zodiac. В центре циферблата расположено солнце, а остальные круглые камни символизируют планеты. Часы, сделанные из розового золота, стоят около 389 700 долларов (24,5 миллиона рублей).

Димаш Кудайберген в Jacob & Co. Цена — $ 389 700 (24,5 млн)

А недавно обновку обнаружили у Тимати — звезда сделал селфи с котом, но получилось так, что на первом плане оказались часы Richard Mille RM056 «Felipe Massa 10th Anniversary». Изделие имеет особенный механизм с высокой точностью и украшено сапфирами. Таких всего 10 во всем мире. Цена этих часов выглядит так же круто, как и описание — 2 000 000 долларов (126 млн).

Тимати в Richard Mille RM056. Цена — 2 000 000 $ (126 млн)

Однако не все знаменитости могут себе позволить похвастаться часами, которые стоят как недвижимость в большом городе. Как правило, вещи, на цену которых страшно смотреть, выгуливают либо владельцы звукозаписывающих компаний и продюсеры крупных проектов (Jay-Z, Дрейк), либо мировые хитмейкеры (Эд Ширан), либо культовые спортсмены (Мейвезер, Роналду). Тем не менее иногда с роскошными часами можно заметить девушек, у которых нет огромного состояния. Мисс Украина Вселенная — 2014 Анна Андрес была замечена на вечеринке с часами Jacob & Co Brilliant Full Baguette Rainbow за 500 000 долларов (31,5 млн).

Джей Зи в Patek Philippe 6300G из белого золота. Цена — $ 4 000 000 (252 млн)

Анна Андрес в Jacob & Co Brilliant Full Baguette Rainbow. Цена — $ 500 000 (31,5 млн)

Не отказываются от лакшери-аксессуаров и звезды российского спорта: на Евгении Малкине — часы за 37 500 долларов (2,3 млн), а на Хабибе Нурмагомедове — за 209 400 долларов (13,1 млн).

Евгений Малкин в Parmigiani Fleurier Kalpa Kalpagraphe Chronometre in 18K. Цена — $ 37 500 (2,3 млн)

Хабиб в Audemars Piguet Royal Oak. Цена — $ 209 400 (13,1 млн)

Как оказалось, дорогой и красивый механизм на руке можно заметить практически у каждой звезды. Модели и звезды соцсетей, такие как Кайли Дженнер, Белла Хадид или Хейли Бибер, предпочитают миниатюрные, но красивые аксессуары, в то время как другие носят классические Rolex.

Джастин Бибер в Audemars Piguet Royal Oak 5402BA. Цена — $ 70 000 (4,4 млн)

Хейли Бибер в Rolex Datejust 31. Цена — $ 40 850 (2,5 млн)

Брэд Питт в Patek Philippe Nautilus 5711/1A-010. Цена — $ 75 000 (4,7 млн)

Крис Дженнер в Cartier Crash timepiece. Цена — $ 131 000 (8,2 млн)

Tyga в Rolex Cosmograph Daytona «Rainbow». Цена — $ 400 000 (25,2 млн)

Кайли Дженнер в Patek Philippe Twenty~4. Цена — $ 393 800 (24,8 млн)

Элтон Джон в Rolex Day-Date в платине. Цена — $ 62 500 (3,9 млн)

Дженнифер Лопес в Cartier Panthère de Cartier. Цена — $ 76 000 (4,7 млн)

Джеки Чан в Richard Mille RM 50-02 Airbus Corporate. Цена — $ 1 050 000 (66,5 млн)

Рианна в Patek Philippe 5980-1R. Цена — $ 175 000 (11 млн)



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