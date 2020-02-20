Скандалы: «В деле МН17 проиграли и «букинисты», и «самолетчики»

20.02.2020, 14:08, Разное

Технический эксперт Юрий Антипов рассказал о версии с химическим составом вещества, которым могли взрывать МН17

Комментируя инфоповод по делу крушения МН17, уже писал, что, как только весной начал таять шестилетний сугроб на горЕ под названием МН17, и по его склонам ручейки побежали, для мировой общественности стало понятным, что под снегом «Бука» то и нет. Но рано от восторга бросать чепчики в воздух. Обнародованный вчера документ военной разведки Нидерландов датирован 2016 годом. Значит, зная об этом документе уже почти 4 года, следователи продолжали петь в ту же дуду. Вернее, дуть всем в уши по поводу «Бука». Поэтому от таких ,бременских» музыкантов ожидать изменения репертуара за последние дни до суда не приходится. Тот же заезженный репертуар прозвучит и в голландском суде.

В этом шоу ни у одной стороны процесса не будет НИ ОДНОГО 100-процентного доказательства. Вот и будут в суде бодаться слепой с глухим.

В науке в экспериментальных исследованиях существует выражение «чистый эксперимент». Этот термин означает, что эксперимент проведён таким образом, что ни к его результату, ни к методике его проведения ни у кого из оппонентов нет никаких возражений. Такой эксперимент — это искусство. Это высший пилотаж в экспериментальной физике.А что будет в гаагском суде?

Одно дело показать на пресс-конференции корпус от «Бука», и совсем другое дело доказать в суде его (корпуса ракеты) прямое (непосредственное) отношение к крушению МН17. Но не надо думать, что в качестве «голого короля» будут только голландцы.И с нашей доказательной базой, как и у голландцев, тоже кисло.

Ни эксперимент «Алмаз- Антея», ни обнародование информации о номере ракеты (её корпуса), ни данные с Усть-Донецкого радара «Утёс-Т» никоим образом тоже нельзя отнести к разряду «чистых экспериментов». Слишком много в них двойственности толкования данных. И поэтому уже сразу эти российские «козыри» стали охаиваться различными троллями и псевдоэкспертами. В конце концов, проведя «грязные» эксперименты, мы сами виноваты, дав им пищу для хулы. Хотя возможность проведения чистых экспериментов у нас была. И сейчас ещё есть…

Но вернусь к вчерашнему инфоповоду о том, что никаких «Буков» в зоне досягаемости для поражения МН17 не было. Прямо фибрами души ощущаю, что сейчас, радостно потирая руки, воспрянут «самолётчики». Типа, настал их звёздный час. Как помним, таких «самолётчиков» в строю было достаточное количество. Начиная с невесть откуда взявшегося инженерного союза и иже с ними. Но все они потом притихли, растворились под натиском «букинистов». И вот уже сегодня пошли от «самолётчиков» первые интервью. Что же, свято место пусто не бывает. «Букинисты» съехали в кювет и тут же на облучок взгромоздились «самолётчики».

Но тогда пусть эти подснежники-самолётчики вспомнят информацию с пресс-конференции о радаре «Утёс-Т». Где начисто отметается самолётная версия о Су-25, который, усиленно потрепыхав крылышками и оторвавшись от своих товарищей, взмыл таки к…не Солнцу, пардон, а на высоту 10 км и сбил из своих рогаток огромный Боинг-777. Причём мгновенно ( максимум в несколько секунд), развалив его своими пульками моментально на три составные части, каждая из которых больше самого Су-25.

Ну да ладно. А теперь по существу.Глупо отрицать наличие военных самолётов Украины в зоне крушения МН17. Такое большое количество местных жителей утверждают этот факт, что если бы их всех вызвали в качестве свидетелей на суд в Гаагу, то они из-за своего количества просто не смогли бы все поместиться в здании суда. Суд бы просто «лопнул». Как мыльный пузырь. Лопнул бы вместе с версией «Бука».

Я очень плотно и много общался с одним человеком, который тоже и достаточно красноречиво придерживается версии «самолётчиков». Это житель Петропавловки. https://youtu.be/3CGn4WfJe2s Достаточно грамотный человек. Человек, хотя и бывший шахтёр, но с высшим образованием. И общение с ним принесло мне очень много неизвестных ранее и никому фактов.

Я спросил его, почему он, увидев взмывший на его глазах Су-25 вверх в облака, связывает его с крушением МН17? Почему он так уверен, что именно этот Су-25 сбил своими ракетами МН17? Я догадывался из его интервью о том, что услышанные им взрывы высоко в небе, после того, как Су-25, взмыв вверх и скрывшись в облаках, прозвучали сразу. Потому и возникла эта убеждённость.И действительно, когда я задал ему вопрос: а через сколько секунд после ухода Су-25 в облачность (на высоте не более 2 км) он услышал эти взрывы, он сказал, что буквально через несколько секунд. 5-10 секунд (!!!) От момента, как он потерял из вида Су-25 до мощных ТРЁХ (!!!) взрывов в небе (вернее, звука от них, дошедшего до его ушей).

Повторю: услышал звук взрывов через 5-10 секунд.А теперь элементарная физика. Су-25 взмывает вверх, выбравшись вверху из облачности, например на высоте 3 км, запускает свои ракеты в сторону МН17. Ракеты полетят не менее 10 секунд к МН17. Ведь им лететь вверх около 7 км. Потом звучат взрывы от попадания (но их было, по словам свидетеля три). А далее звук от взрывов должен пройти вниз до ушей свидетеля 10 км. Это минимум 30 секунд. Итого, после того, как самолёт Су-25 ушёл в облака, прошло бы минимум 40 секунд, как звук от взрывов услышал этот свидетель. Это если бы атаковал Су-25. Но тогда бы не было у свидетеля в его сознании такой субъективной связи взрывов с взмывшим самолётом. 40-45 секунд это достаточно большое время. Ассоциации не получается.

Такую ассоциацию даёт время 5-10 секунд, о котором и сказал свидетель. А значит, взмывший вверх Су-25 не причастен к раздавшимся в небе взрывам на борту МН17. Пилот этого самолёта , когда он наверху вышел из облачности, только наблюдал уже раздавшиеся взрывы на борту. То есть был невольным свидетелем этой трагедии. Не исключаю, что этим свидетелем был пилот Волошин….

И когда я свидетелю из Петропавловки рассказал о раскладе времени, ему, грамотному человеку, ответить было уже нечего.Вот так.

И что же осталось на трубе? «А» упало. В смысле версия с «Буком» трещит по швам и рассыпается прямо на глазах общественности как СКК в Питере. «Б» пропало. В смысле, совсем не соответствует ни техническим моментам, ни повреждениям на фюзеляже МН17 и его пассажирах. А осталось -то (буква «И»), о чём так долго говорили…меньшевики. Все эти пять с половиной лет.

Почему меньшевики? Потому, что таких говорунов у нас в стране (да и во всём мире) всего двое. И говорили они с самого начала о спецоперации в отношении этого рейса, и что МН17 был взорван изнутри для достижения геополитических целей. Ведь именно после крушения против России были введены многомиллиардные санкции. И, несмотря на стенания некоторых сидельцев, что эти санкции только на пользу России, жизнь объективно показывает прямо противоположную картину.

Что в активе у буквы «И»? В смысле, у меньшевистского утверждения, что рейс взорван изнутри? Большой банк вещдоков, как добытых оперативным путём, так и собранный на месте крушения. Уникальное исследование этих вещдоков на электронном микроскопе с возможностью определения химического состава частиц размером до 1 мкм. Потому меньшевикам известен химический состав вещества, которым взрывали МН17. И не надо думать, что это была обычное ВУ в виде гранаты. Очень хитро и необычно (нестандартно) взрывали самолёт. И организаторы этого действа были в полной уверенности, что следов это вещество не оставит. Оставило…

На одном из вещдоков, которые сейчас находятся в Голландии. И я имею косвенную информацию, что этот след там есть. Но, зная, как проходит «расследование» в Голландии, я пока не раскрываю свои козыри, опасаясь, что этот след сразу уничтожат. Потому пока жду. Держу паузу.

Юрий Антипов, технический эксперт

Оригинал материала: «Новые известия»

«Лайф», 20.02.20, «В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17»

Речь может идти о файлах с показаниями свидетелей, заметивших в небе украинские истребители в день крушения «боинга».

Федеральная полиция Австралии признала подлинность некоторых документов по делу сбитого в Донбассе в 2014 году Boeing 777 Малайзийских авиалиний, опубликованых ранее на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

— Некоторые из распространённых недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как ранее писал Лайф, Bonanza Media опубликовала четыре документа, два из которых подготовлены австралийскими силовиками. В первом содержатся показания свидетелей, заметивших в небе украинские истребители в день крушения MH17. Во втором говорится, что почти через год после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые были отредактированы.

Остальные два относятся к нидерландским разведке и полиции. В них содержатся выводы о том, что сбитый в Донбассе «боинг» был вне зоны действия ЗРК «Бук», а также показания очевидцев, которые заметили два украинских истребителя всего за несколько минут до крушения лайнера.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. На борту было в том числе 27 австралийцев. Украина считает, что это сделали ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.

Алёна Темирчиева