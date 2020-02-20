Главу фракции «Единой России» в Астрахани исключили из партии за угрозы журналисту

20.02.2020, 14:07, Новости дня

Губернатор региона заявил, что таким людям не место в рядах партии.

И десяти дней не прошло с того момента, как глава фракции партии «Единая Россия» в городской думе Астрахани Ильдар Измайлов стал угрожать журналисту Александру Алымову. Зампреда астраханской гордумы исключили из рядов партии. Об этом сегодня сообщил «Блокнот Астрахань».

Издание напомнило историю и причину конфликта. Началось все с поста в телеграм-канале медиахолдинга «Информационный штаб», где фамилия единоросса фигурировала рядом с бывшим другом и теперь уже бывшим главой правительства области Расулом Султановым. Кстати, именно его вместе с рядом чиновников задержали летом 2019 года по обвинению в хищениях и махинациях.

Измайлов настоятельно просил журналиста удалить этот пост и даже стал открыто угрожать руководителю медиахолдинга Александру Алымову.

Тогда Алымов 10 февраля опубликовал всю переписку с Измайловым, чтобы все убедились – такой человек не шутит: «Не вынуждай меня в понедельник тебя искать, я не хочу этого делать», «Ты просто меня плохо знаешь, я этого тебе не прощу», «Я за все свои действия и слова всегда готов ответить. Саша, хорошенько все взвесь, я бы не советовал тебе со мной идти на конфликт».

Как бы это ни звучало парадоксально, но некоторые астраханские журналисты не увидели в этих фразах ничего угрожающего (быть может, привыкли их часто слышать). Зато отреагировали в Союзе журналистов России и поддержали главу медиахолдинга, назвав это давлением на журналистов.

На переписку отреагировал и председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов, который поручил комиссии в региональном отделении партии разобраться в конфликте. А потом и вовсе заявил, что решение для Измайлова «не будет легким».

Замсекретарь Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, который получил жалобу от Алымова на угрозы единоросса, обсудил поведение Измайлова с губернатором Игорем Бабушкиным. Глава региона был возмущен поведением руководителя фракции в гордуме Астрахани. И вот 20 февраля стало известно: Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить Ильдара Измайлова из партии.  



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / На границе Украины и Молдавии обнаружили подземный спиртопровод

28.01 / Гаджеты: Электробритва Xiaomi способна работать до 6 месяцев на одном заряде (3 фото)

26.01 / France info — РФ стала триумфатором чемпиона Европы по фигурному катанию

24.01 / 100 секунд до ядерной полуночи: стрелки Часов Судного дня снова перевели

21.01 / В РФ назначили новое правительство. Лавров и Шойгу остались на своих постах

24.01 / Bloomberg назвало компании, которые выиграют от смены правительства России

06.02 / Новейшие корабли ЧФ провели первые учения в Средиземном море

20.01 / Названы победители премии Гильдии киноактеров США

22.12 / Путепровод, который обрушился в Харьковской области в августе, отремонтировали

20.01 / Столкновения в Бейруте: около 450 раненых за два дня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика