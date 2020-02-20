Главу фракции «Единой России» в Астрахани исключили из партии за угрозы журналисту

20.02.2020, 14:07, Новости дня

Губернатор региона заявил, что таким людям не место в рядах партии.

И десяти дней не прошло с того момента, как глава фракции партии «Единая Россия» в городской думе Астрахани Ильдар Измайлов стал угрожать журналисту Александру Алымову. Зампреда астраханской гордумы исключили из рядов партии. Об этом сегодня сообщил «Блокнот Астрахань».

Издание напомнило историю и причину конфликта. Началось все с поста в телеграм-канале медиахолдинга «Информационный штаб», где фамилия единоросса фигурировала рядом с бывшим другом и теперь уже бывшим главой правительства области Расулом Султановым. Кстати, именно его вместе с рядом чиновников задержали летом 2019 года по обвинению в хищениях и махинациях.

Измайлов настоятельно просил журналиста удалить этот пост и даже стал открыто угрожать руководителю медиахолдинга Александру Алымову.

Тогда Алымов 10 февраля опубликовал всю переписку с Измайловым, чтобы все убедились – такой человек не шутит: «Не вынуждай меня в понедельник тебя искать, я не хочу этого делать», «Ты просто меня плохо знаешь, я этого тебе не прощу», «Я за все свои действия и слова всегда готов ответить. Саша, хорошенько все взвесь, я бы не советовал тебе со мной идти на конфликт».

Как бы это ни звучало парадоксально, но некоторые астраханские журналисты не увидели в этих фразах ничего угрожающего (быть может, привыкли их часто слышать). Зато отреагировали в Союзе журналистов России и поддержали главу медиахолдинга, назвав это давлением на журналистов.

На переписку отреагировал и председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов, который поручил комиссии в региональном отделении партии разобраться в конфликте. А потом и вовсе заявил, что решение для Измайлова «не будет легким».

Замсекретарь Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, который получил жалобу от Алымова на угрозы единоросса, обсудил поведение Измайлова с губернатором Игорем Бабушкиным. Глава региона был возмущен поведением руководителя фракции в гордуме Астрахани. И вот 20 февраля стало известно: Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить Ильдара Измайлова из партии.