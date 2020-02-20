Лана Дель Рей потеряла голос

20.02.2020, 14:06, Новости дня

34-летняя американская певица Лана Дель Рей потеряла голос. Об этом сообщает Mirror. 

Певица отменила свое британское и европейское турне, которое должно было начаться 21 февраля в Амстердаме.

В Stories Instagram певица сообщила, что заболела.

«Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью утратила свой вокал. Доктор посоветовал отдохнуть на протяжении четырех недель. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь», – написала она.

Лана Дель Рей – американская певица и автор песен. 32-летняя исполнительница поет в жанрах барокко-поп, дрим-поп, трип-хоп, инди-поп, рок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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