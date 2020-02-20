Рыбная промышленность Аляски гибнет из-за санкций США

20.02.2020, 14:06, Новости дня

Рыбная промышленность – основа экономики Аляски, самого северного и крупнейшего по территории штата США. Санкции привели к разорению бизнеса.

С 2014 года Аляска теряет 40 миллионов долларов в год из-за американских властей США, которые ввели и сохраняют санкции против России. Такие данные приводит Институт маркетинга морепродуктов Аляски.

Россия в ответ на санкции США ввела продовольственное эмбарго в 2014 году, запретив поставки продуктов из стран, поддержавших санкции.

До эмбарго рыбопромышленные компании Аляски поставляли в Россию продукцию в среднем на 40 миллионов долларов в год.  В самом успешном 2013 году    Аляска поставила в Россию рекордное количество рыбной продукции — 61,3 миллиона долларов, 76,4 процента из них пришлось на долю красной икры.

Теперь Аляска не получает эти доходы. РФ была для Аляски вторым крупнейшим рынком сбыта после Японии, но эмбарго наложено почти на все виды рыбы и морепродуктов.

При этом США не ввели ограничения на ввоз рыбы из РФ и часть продукции ввозится беспошлинно. Поэтому импорт морепродуктов из РФ в США вырос в 2,4 раза за 6 лет и только в 2018 году в 1,7 раза до 551 миллиона долларов. 84 процентов из них пришлось на поставки краба. В 2012 году РФ поставляла морскую продукции только на 229 миллиона долларов.

Институт маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI) — это партнерство государства и частных рыбопромышленных компаний Аляски.



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