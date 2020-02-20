«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

20.02.2020, 14:06, Новости дня

Датский нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне". 28-летний форвард подписал соглашение с "сине-гранатовыми", рассчитанное до 30 июня 2024 года.

Каталонский клуб заплатил за переход футболиста 18 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба "Барселоны", клуб прописал в контракте датчанина сумму отступных в размере 300 миллионов евро.

🔵🔴 @MartinBraith, the newest Barça player!
👋 Welcome! pic.twitter.com/nycwVPP3hb

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

Брайтвайт за свою карьеру играл за французские "Тулузу" и "Бордо", а также за английский "Мидлсбро", откуда перебрался в "Леганес", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что трансферное окно в Европе уже закрыто, но руководство Ла Лиги позволило "Барселоне" дозаявить одного нападающего внетрансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.



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