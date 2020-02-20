Nissan готовится к остановке заводов по всему миру

20.02.2020, 14:06, Новости дня

Самоблокада, которую переживает Китай в связи со вспышкой коронавируса, уже начала сказываться на мировом автопроме, и, похоже, эффект будет только нарастать — по принципу «снежного кома». Пострадать может и российское предприятие Nissan.

Номенклатура компонентов, которые Nissan закупает у китайских поставщиков, включает более 800 пунктов. И в фирме уже обеспокоены тем, что большинства из них она может лишиться в том случае, если не сбудется обещание китайского правительства, пишет Automotive News Europe.

Ранее оно заявляло, что заводы вернутся к полноценной работе после 21 февраля, но если этого не произойдет, запасы комплектующих на заводах Nissan истощатся очень быстро. Производство некоторых моделей на японских предприятиях в этом случае прекратится уже 23 февраля, затем встанет завод в Малайзии, а далее придется останавливать конвейеры в США, Мексике, Великобритании, Испании, России, Индии и Мексике.

Nissan уже выступила с просьбой к китайским властям позволить перезапустить предприятия в провинции Хубэй, где расположен эпицентр эпидемии, при условии, что руководство заводов самостоятельно обеспечит безопасность сотрудников. Однако лишь половина поставщиков Nissan, с которыми руководство компании обсуждало ситуацию, согласилась возобновить производство, и только половина из них сможет вывести на работу достаточное количество сотрудников.

Эта ситуация может заметно усугубить кризис, в котором Nissan оказалась после ареста, расследования и последующего побега экс-босса фирмы Карлоса Гона. Но коронавирус заметно повлияет и на весь мировой автопром в целом. По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, объемы мирового производства автомобилей в этом году могут упасть на 1,7 миллиона единиц: это сопоставимо с числом новых машин, продающихся за год в РФ в целом.

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