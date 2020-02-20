Эксперты назвали российские регионы с наибольшим ожидаемым ростом зарплат в 2020 году

20.02.2020, 14:06, Новости дня

Заработные платы в РФ вырастут в 2020 г. на 2,5%, при этом наибольший рост ожидают в пяти регионах — Татарстане, Якутии, Ленинградской и Пензенской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, отмечено в обзоре Финансового университета при правительстве России.

Прогноз основан на данных о настроениях населения в части потребления товаров и услуг, сведения собраны в конце 2019 г. — начале 2020 г., а также на выводах математического моделирования.

Самый высокий рост зарплат ожидают в Татарстане (+ 3,4%), Якутии и Ленинградской области (+ 3,2%), отмечено в исследовании.

В целом рост зарплат должен превысить показатель 2019 г. (+ 2,4%), однако рост доходов окажется "незначительным или вовсе нулевым", поясняют эксперты.

Между тем зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области вырастут в 2020 г. на 3%.

Меньше всего зарплата увеличится в Приморском крае (+ 1,4%), Новосибирской области (+ 1,6%), Карелии (+ 1,7%), Самарской (+ 1,8%) и Свердловской областях (+ 1,9%).

При этом Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития, заключили эксперты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Денисова назвала своим приоритетом освобождение украинских политзаключенных

22.01 / Мнения: Население Земли устало от капитализма

05.01 / В МИД Ирака назвали убийство Сульмани нарушением суверенитета

03.02 / Запустивший машину в здание МВД на Петровке угонщик объяснил свой поступок

31.01 / Третьяков упустил лидерство в общем зачете Кубка мира по скелетону

17.01 / Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей

25.01 / Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о физических лицах — «иноагентах»

16.12 / Дед Мороз обещал помочь отстраненным ВАДА российским спортсменам

20.01 / Башаров отреагировал на запрет своего спектакля на Украине

11.12 / Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика