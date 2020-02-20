Расчленивший подругу историк Олег Соколов написал в СИЗО роман о любви

20.02.2020, 14:06, Новости дня

Все строго по закону. Так оценил условия своего содержания в СИЗО историк Олег Соколов. Его устраивают условия содержания, отношение и питание. Медобеспечение 63-летний Соколов назвал удовлетворительным, а работу библиотеки хорошим. Соколов читает периодику и пишет. В СИЗО он завершил писать роман о любви.

"Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью", — цитирует ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова РИА Новости.

Олег Соколов признался в том, что 7 ноября 2019 года у себя дома он застрелил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Вместе они участвовали в исторических реконструкциях и танцевали на балах, а также написали несколько научных работ о эпохе наполеоновских войн. Девушка жила с ним в квартире историка на набережной реки Мойки. Чтобы скрыть следы преступления и избавиться от тела, он распилил девушку.

Историка вытащили из Мойки 9 ноября, когда он пытался выбросить пакеты с останками девушки, но поскользнулся и упал в холодную воду. Полицейские обнаружили в квартире историка фрагменты женского тела. Еще несколько пакетов с останками убитой и расчлененной девушки были обнаружены водолазами в реке.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала доцента Санкт-Петербургского госуниверситета вменяемым. Адвокаты вузовского преподавателя запросили о проведении дополнительных экспертиз.

Соколов на суде признался в содеянном и раскаялся. Он заявил, что к преступлению его подтолкнула ссора с 24-летней Ещенко, которая "из принцессы превратилась в чудовище из сказки".

Историк Соколов уже был судим. В 1981 году по его вине на фрегате "Святой Георгий" погиб человек. Тогда управлявший фрегатом Олег Соколов отделался условным сроком.