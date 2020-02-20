Благотворительный фонд Романа Авдеева поддержит будущих приемных родителей

20.02.2020, 14:05, Разное

Сейчас в федеральном банке числятся более 44 тысяч детей-сирот. Перед будущими приемными родителями стоит крайне ответственная задача,

ведь каждому ребенку нужна помощь, забота и поддержка.

Быть приемным родителем – дело непростое, требующее

ответственного подхода и серьезной подготовки. Именно поэтому тем, кто желает

взять ребенка на воспитание, необходимо пройти платные курсы на соответствующих курсах.

Без свидетельства об окончании школы приемного родителя взять ребенка из детского

дома нельзя. Чтобы поддержать, тех, кто решился на такой серьезный шаг, благотворительная

организация «Арифметика добра» запускает акцию по сбору средств для

их обучения.

Основатель фонда бизнесмен Роман Авдеев убежден: дети должны

жить в семьях, а не в детских домах. Для этого нужны хорошие родители, которые

помогут ребенку адаптироваться в жизни, подчеркнул предприниматель.

«Быть приемными родителями совсем не просто, поэтому им

нужна профессиональная помощь психологов и тренеров. И поддержка всего

общества, конечно», – отметил Авдеев.

Фонд «Арифметика добра» основан владельцем

Московского кредитного банка Романом Авдеевым в марте 2014 года. Сам

предприниматель – многодетный отец, он воспитывает 23 ребенка, своих и

приемных.

В число приоритетных задач основанного им фонда входят

социализация и адаптация воспитанников детских домов, обучение потенциальных

приемных родителей и психологическая поддержка таких семей. Благотворительная

организация помогает 1243 подросткам, оставшихся без родительского внимания, а

также 1319 приемным семьям по всей стране. Поддержать фонд может любой

желающий, зайдя на официальный сайт.