В Москве пройдет музыкальный спектакль «Воины духа»

20.02.2020, 14:05, Новости дня

Музыкальный спектакль «Воины духа» – масштабная постановка, приуроченная к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, пройдет 29 февраля в 20.00 мск на сцене ВТБ Арена.

«В центре сюжета – молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Ему предстоит сделать выбор: соблазниться виртуальной реальностью, где нет никаких законов, или выбрать обычную жизнь, наполненную трудностями и разочарованиями. После сложной внутренней борьбы парень выбирает реальный мир с его истинными ценностями – искренней любовью, верной дружбой, преданностью Родине», – рассказал автор идеи и либретто Игорь Исаков, отметив, что в целом, в постановке задействовано 300 человек. Его слова приводятся в сообщении информационного центра правительства Москвы.

В свою очередь главный продюсер постановки Марина Ким отметила, что этот спектакль расскажет зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и настоящей любви. По ее словам, этот проект выполнен в уникальном для РФ жанре патриотического музыкального шоу. 

«Впервые театральное действие объединяет в себе современные мультимедийные технологии, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу», – подчеркнула Марина Ким.

Сообщается также, что перед спектаклем «Воины духа» зрители смогут увидеть передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Ее организатор – Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

Как отметил автор идеи Игорь Исаков, экспозиция из 84 фотографий погибших десантников не только поименно представляет каждого героя, но и подробно рассказывает о трагических событиях в Аргунском ущелье.

«Параллельно с передвижной выставкой будут работать экспозиции поисковых отрядов «Бумеранг ДОСААФ Московской области», – председатель ДОСААФ РФ генерал – полковник Александр Колмаков.



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