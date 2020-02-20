20.02.2020, 14:05, Новости дня

Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, также осуществляется мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте, информирует пресс-служба метро.

«Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которые сегодня вступили в силу. Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте и оказания помощи любым иностранным туристам в части получения медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение метрополитена.

Отмечается, что метро пытается оградить пассажиров от инфекций и помочь тем, кто с явными признаками недомогания входит на станции. Принимаются профилактические меры.

«Если кому-то потребуется медицинская помощь, при необходимости предоставят переводчика и вызовут бригаду скорой помощи. Просим обращаться к сотрудникам на станциях в случаях необходимости», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в поездах уже стали вдвое чаще менять воздушные фильтры, параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп. Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции.

«Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас», – добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что московский метрополитен просит с пониманием отнестись к дополнительным мерам санитарной безопасности.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ не выявлено.

«За период мониторинга зарегистрированы 1078 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 94 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 66 – грипп А, 51 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, в 27 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 45-х заболевших микстинфекции, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)», – говорится в сообщении.

«Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 19.02.2020 под контролем остаются 13394 человека», – сообщили в ведомстве.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 118 человек, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс., за сутки число новых случаев заражения сократилось на 1355, до 394.