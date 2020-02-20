Японские инженеры признали превосходство электрокара Tesla Model 3

20.02.2020, 14:04, Разное

Транспортные средства фирмы Tesla известны своими положительными техническими особенностями. Японские конструкторы изучили машину и пришли к негативным для себя выводам.
Специалистов и обычных водителей автомобили компании изобретателя и бизнесмена Илона Маска Tesla впечатляют как моторы этих четырехколесных средств, так и их отличная система электроники с модулем автоматического вождения. Не так давно сотрудники одной из японских автомобильных компаний тщательно изучили престижный электрокар Tesla 3, но полученный результат мало обрадовал азиатов. Как сказал один из них, фирма Страны Восходящего солнца не сумеет сделать аналогию с центральным механизмом управления машины.

Инженер имел в виду неумение нынешних производителей изготавливать микросхемы с искусственным интеллектом, которые сумели ранее разработать в Tesla. Илон Маск прежде сделал заявление, что текущее поколение бортовых систем Hardware 3 имеет хорошую вычислительную мощность для переоборудования транспортных средств компании в беспилотники. В это же время современные электрокары фирмы временно ограничены второй степенью автономности, благодаря чему у них присутствуют навигация по парковке без водителя и самостоятельная смена полосы движения. Эксперты уверены, что авто-проекты иных производителей добьются таких же успехов, как Tesla, только ближе к 2025 году. Одной из причин отрыва американцев является система контрактов на поставки деталей. Маск может выбирать партнеров гораздо свободнее, ускоряя тем самым введение новых технологий в электромобили.

Презентация Tesla Model 3 состоялась четыре года назад. Машина сконструирована на новой базе, отличной от применяемой в Model S и Model X. Собирают его на основной фабрике в Калифорнии, батареи и двигатели доставляет предприятие Gigafactory 1.



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