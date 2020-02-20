«Могла бы влюбиться снова»: Экс-супруга Гордона озвучила главное пожелание в его день рождения

20.02.2020, 14:04, Разное

Екатерина Гордон рассказала, чего она хочет пожелать своему бывшему супругу Александру Гордону в его торжество. Знаменитый телеведущий 20 февраля отмечает день рождения.

Не так давно в эфире появилась новая телевизионная передача «Док-ток», которую ведут Александр Гордон и Ксения Собчак. Комментируя данный проект, экс-супруга телеведущего Екатерина Гордон не сказала, нравится ей шоу или нет, просто пожелала бывшему мужу хорошей передачи — того, чего у ведущего, как считает она, пока нет. Отказалась высказаться юрист по поводу того, смогут ли полноценно и удачно сотрудничать Гордон и Собчак, принимая во внимание их непростой характер. «Как постоянный соведущий «Модного приговора не могу комментировать проекты Первого канала», — заявила она. В то же время для знаменитости расцвет эпохи бывшего мужа — это «Красный квадрат» на НТВ, а лучшая программа, после которой Екатерина Гордон влюбилась, по своему признанию, в нынешнего коллегу Ксении Собчак, — «Нью-Йорк, Нью-Йорк». С юмором правозащитница заметила, что довольна отсутствием таких проектов, потому как снова пришлось бы влюбиться в экс-супруга.

Как передает «Телепрограмма», Александр Гордон снимал шоу «Нью-Йорк, Нью-Йорк» для российских зрителей, находясь в Соединенных Штатах. Там он временно проживал после совместного переезда с родителями, как только закончил Щукинское училище. В США ведущему пришлось поработать на разных должностях, но скоро он нашел свое место — вел программу на русскоговорящем телеканале, а потом основал свою компанию. Возвратившись в РФ, знаменитость создал несколько интересных проектов и получил ряд наград.