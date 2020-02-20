Tagesspiegel — посол США долго нервировал немцев, но его уход — не повод для радости

20.02.2020, 14:04, Новости дня

Бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл, который за время службы в Берлине регулярно вмешивался во внутренние дела страны, теперь возглавит национальную разведку США. Это известие, вероятно, вызвало вздох облегчения у многих немецких политиков, однако на смену внезапной радости скоро придёт отрезвление, считает журналист Der Tagesspiegel Мальте Леминг. По его мнению, на новом посту Гренелл станет для Германии важнее, чем когда-либо, поэтому хорошие отношения с ним необходимы.



Reuters

На протяжении долгого времени он «только нервировал», однако теперь «Германия должна с ним поладить», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Американский посол в Германии Ричард Гренелл отныне займёт пост директора национальной разведки.

По мнению автора статьи Мальте Леминга, вполне вероятно, что первой реакцией многих немецких политиков на известие о смене деятельности Гренелла было: «Слава Богу, он уехал». Президент США Дональд Трамп уже подтвердил, что его бывший посол в Германии теперь возглавит национальную разведку по поручению Белого дома. «Рик чрезвычайно хорошо представлял нашу страну, и я буду рад работать с ним», — отметил лидер США в Twitter.

Как сообщается в статье, у «коллективного вздоха облегчения», которым в Германии, вероятно, встретили новость об отъезде Гренелла, есть много причин. Гренелл вызывал недовольство, грозил и бушевал, когда ему было угодно. Касалось ли дело проекта газопровода «Северный поток — 2», иранской политики, расходов на оборону или участия китайского концерна Huawei в развитии коммуникационной сети G5, — «дипломатия никогда не была делом верховного американского дипломата в Берлине».

Между тем, Венская конвенция о консульских отношениях обязует всех дипломатических представителей не вмешиваться во внутренние дела принимающей страны, подчёркивает издание. Они должны налаживать контакты с правительствами и продвигать интересы собственного государства. Послы представляют страну, а не партию и не президента, отмечает автор статьи.

Гренелл же вмешивался в дела Германии непрерывно, считает Мальте Леминг. В одном из интервью американский посол прямо заявил: «Я хочу непременно укрепить других консерваторов по всей Европе». Он также отмечал «пробуждение молчащего большинства», не принимающего элиты с их самодовольством, и упрекал немецкий журнал с их самодовольством, и упрекал немецкий журнал Der Spiegel в антиамериканизме.

Соответственно резко в адрес американского представителя высказывались немецкие политики, пишет Der Tagesspiegel. Они называли Гренелла «бездарем», «праворадикальным колониальным офицером», «персоной нон грата» и «маленьким Трампом», который считает, что «может решать на правах феодала». Даже завзятый сторонник трансатлантического сотрудничества Фридрих Мерц терял дар речи, когда дело касалось Гренелла. «Об этом человеке я вообще не высказываюсь», — говорил Мерц.

Тесные отношения с Гренеллом в Берлине «считались токсичными», подчёркивает автор статьи. Только министр здравоохранения Йенс Шпан поддерживает с ним дружественный контакт.

Однако за «спонтанной радостью» немецкий политиков по поводу переезда Гренелла в Вашингтон должно последовать скорое отрезвление, полагает немецкий журналист. По его мнению, скоро политикам в Берлине придётся перейти на более сдержанный тон в отношении бывшего американского представителя в их стране. Как новый директор национальной разведки США Гренелл займёт ключевой пост, и именно теперь Германия будет нуждаться в нём больше, чем когда-либо.

Работа Гренелла будет заключаться в координировании действий различных американских спецслужб. Между тем, Германия — особенно в сфере противодействия терроризму — в значительной степени зависима от данных и информации, которой обладают американцы. «Следовательно, хорошие отношения с Гренеллом необходимы», — делает вывод автор статьи.

В то же время, Гренелл садится на место, с которого легко катапультироваться, отмечает журналист. На новом посту он сменит Джозефа Магуайра, всего полгода назад получившего эту должность после Дэна Коутса. Кандидатура Магуайра не была одобрена сенатом. Такая же судьба может ждать и Гренелла, заключает Der Tagesspiegel.