МВД Украины отреагировало на протесты из-за эвакуированных из Китая

20.02.2020, 13:58, Новости дня

МВД Украины изучает личности тех, кто призывал к массовым протестам из-за эвакуации украинцев из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В МВД увидели в протестах «признаки политической провокации», передает «112 Украина».

«Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации», – сказал Геращенко.

Чиновник добавил, что министерство будет бороться с такими провокациями и не позволит отдельным политическим силам или деятелям сделать себе на этом пиар.

В четверг самолет с эвакуированными из Китая украинцами после дозаправки в киевском аэропорту Борисполь приземлился в Харькове. 

Жители трех областей Украины не давали посадить самолет. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там приземлиться. На борту самолета находились 45 украинцев и 28 иностранных граждан. Тем временем в Полтавской области возникли столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против размещения в регионе эвакуированных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медцентр в Новых Санжарах Полтавской области, куда доставят эвакуированных из Уханя украинцев, будет самым охраняемым в стране. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему коронавирус вызвал на Украине эпидемию истерии и паники.



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