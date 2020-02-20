Кремль объяснил смысл интервью Путина ТАСС

20.02.2020, 13:58, Новости дня

Интервью президента Владимира Путина ТАСС связано с интересом к осмыслению итогов 20-летия его пребывания на высших государственных постах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Совершенно очевидно, что появляется много материалов, где так или иначе анализируются эти 20 лет, ведутся определенные дискуссии. Как раз в рамках этих дискуссий и были заданы вопросы президенту. Он на них ответил», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, какой смысл вложил в это интервью президент.

ТАСС представило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» на основе эксклюзивного трехчасового видеоинтервью с главой государства, в котором он ответил на вопросы о том, есть ли в РФ средний класс, нужна ли президенту оппозиция и другие.



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