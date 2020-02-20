Прокуратура Швейцарии предъявила бывшему генсеку ФИФА обвинение в получении взятки от владельца ПСЖ

20.02.2020, 13:57, Новости дня

Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке в получении взятки. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Вальке обвиняется в продаже прав на освещение турниров Кубка мира и Кубка конфедераций, а также фальсификации документов. По версии прокуратуры, бывший генсек получил взятку от владельца ПСЖ Нассера аль-Хелаифи, которому принадлежит медиахолдинг beIN Media Group. Нассеру аль-Хелаифи, также предъявлено обвинение — в побуждении к совершению противоправных действий.

В январе издание Mediapart и Европейский консорциум журналистских расследований опубликовали переписку, которую вели Вальке и Аль-Хелаифи. Из нее следовало, что глава beIN Media Group неоднократно снабжал Вальке денежными средствами.

Известно, что в январе 2016 года чрезвычайный комитет ФИФА уволил Вальке в связи с подозрениями в коррупции при продаже билетов на ЧМ-2014 в Бразилии.