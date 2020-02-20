Мнение: Не конец истории

20.02.2020, 13:56, Разное

Приговором Андрею Баршаю (три года условно, около пяти месяцев в СИЗО при отсутствии свидания с родными) формально завершено сфабрикованное властями «московское дело». В том смысле, что сверху «отвесили» все, что хотели и смогли при сопротивлении активной части общества.

Уйдет ли с этим «московское дело» в прошлое так же, как ушло в прошлое сфабрикованное властями «Болотное дело»?

Если это и случится, то в случае, если репрессивная машина будет «выдавать на гора» нечто более ужасное, как это произошло с приговором по пыточному «Сетевому делу». Более страшное затмит предыдущее, дополнив фактор уходящего времени.

Вероятно, относительно мягкий приговор Андрею Баршаю психологически объясняется тем, что власти считают «московское дело» чем-то для себя законченным, старым. Тем, от чего нужно поскорее избавиться перед накатившей волной возмущения активной части общества делом "Сети".

И, собственно, сам склепанный приговор мы расцениваем, как вынесенный уже в новых, «сетевых» реалиях – если оправдать Баршая, то протестующие по «Сетевому делу» сочтут это своей победой, вдохновятся и усилят давление. Отсюда и условный срок. Не очень-то вы там радуйтесь.

Но разница с «Болотным делом» в том, что власти впервые сфабриковали массовое репрессивное дело, когда протесты 2011-2012 годов были на спаде, и активная часть общества, испытав шок, искала ответа.

Сегодня все иначе. Нет обрыва. Дело Голунова, московские протесты, суды, преследования, «Сеть», катящийся процесс по «Новому величию». Здесь же гибридные поправки в Конституцию для увековечения путинской мафии. И все это на фоне эскалации с российским участием в Сирии и Ливии, гонки вооружений, снижения уровня жизни, обогащения верхушки.

Власти добились лишь того, что репрессивной политикой организовали постоянный оппозиционный политический процесс, который втягивает в себя все больше людей и не дает им возможности из него выйти – каждый день что-нибудь новенькое. Напоминает цепную реакцию.

Можно успокаивать себя тем, что речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, в меньшей степени о других больших городах. Тем, что большинство населения пассивно, а, по опросам «Левада-центра», больше половины людей считают, что страна идет в правильном направлении.

Но нельзя не видеть другого – количество активных людей, требующих не бутафорских, а реальных перемен – выросло. Самоорганизация граждан сделала большой шаг вперед. Кроме того, те, кто требуют перемен, относятся к наиболее образованной, думающей части общества. Давление нарастает.

Пока неясно, как активная часть общества сможет добиться своего. С какими последствиями переживет страна новую ломку. Но ясно, во всяком случае, что внешняя и внутренняя нестабильность, в которую вступила Россия (во многом благодаря действиям Путина и его группы), увеличивает вероятность слома.

Даже более того, она показывает активной части общества, что, несмотря на неясность пути, борьба не безнадежна. Что надо упорно бить, бить и бить в одну точку.

Кажущийся властный монолит, обветшалый, гнилой изнутри, без идей, насквозь лживый, неуверенный, испуганный, дрожит. Он со страхом смотрит в будущее. И он прав.

«Готовит новые удары рой пробудившихся племен».

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