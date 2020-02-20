В Харькове врачи проверяют состояние здоровья эвакуированных из Китая людей – глава ОГА

20.02.2020, 13:54, Новости дня

В аэропорту в Харькове врачи проверяют состояние здоровья эвакуированных из Китая людей. Об этом 20 февраля во время брифинга сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. Трансляцию вел in time Ukraine в YouTube.

«Борт был принят Харьковским аэропортом. Сейчас проходят соответствующие работы… По состоянию на сейчас получаем информацию, людей проверяем, официальной информации нет. Врачи на месте. После того, как они пройдут полную проверку, мы сообщим о состоянии людей», – сказал он.

Кучер добавил, что через терминал эти люди проходить не будут. После всех проверок их доставят в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

Глава Харьковской ОГА призвал украинцев с пониманием относится к ситуации.

“Люди подавлены, в первую очередь, они получают информацию о том, как их принимают в Украине, а принимают не очень хорошо. Это волнует всех. Власть делает все, чтобы наши граждане вернулись. Более того, они прошли двойную проверку. Посмотрите на реакцию стран, где уже проявилась болезнь, а что происходить у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к нашим гражданам», – сказал он.

Кучер подчеркнул, что все – от водителей до сопровождающих – находятся в новейших защитных костюмах.

На борту SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

В Министерстве внутренних дел утверждали, что все они здоровы, но в течении 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары протестуют против поселения эвакуированных украинцев в местном медицинском центре Нацгвардии. Между полицией и местными жителями произошли столкновения, когда последние пытались заблокировать дорогу регионального значения. Есть задержанные.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек,еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля, за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.