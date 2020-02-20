Социальный психолог Покальчук о протестах против размещения украинцев из Уханя: Зоологический страх, невежество, постмайданный синдром

20.02.2020, 13:54, Новости дня

Люди с чувством ложной ответственности решили опорочить Украину, протестуя против размещения на карантин прибывших из китайского Уханя украинцев и иностранных граждан в одном из медицинских заведений страны. Об этом заявил социальный психолог Олег Покальчук в интервью изданию ZAXID.NET, которое было опубликовано 19 февраля.

«Такие прецеденты уже были… Могу вспомнить абсолютно идентичное поведение людей, которое касалось Чернобыля и переселенцев из Киевской области. Тогда были подобные зоологические реакции. Вторая волна, которая происходила примерно в то же время, касалась СПИДа. Тогда появилась информация об этой болезни, и отношение к больным СПИДом людей было примерно такое же. Генезис этого поведения состоит из нескольких параметров: первое – это совершенно зоологическое, инстинктивное желание видовой защиты, вторая составляющая – это невежество, третья составляющая – постмайданный синдром, при котором представление о том, что методами уличных протестов можно решить какие-то вопросы, которые не относятся к компетенции этих людей», – подчеркнул Покальчук.

Он высказал мнение, что эту ситуацию обязательно используют россияне, чтобы показать украинцев дикарями и варварами, которые выступили против собственных граждан.

Психолог убежден, что такие протесты не являются диагнозом для общества. 

«Это лишь описание конкретного поведения, которая возникла в конкретное время и в конкретном месте… Есть такая иллюзия, что человечество прогрессирует. Но это научно не подтверждается. Технические изобретения не имеют ничего общего с развитием духовности, свободы, гуманизма. Это не связанные вещи. Люди не меняются, их поведение остается таким же, как сто-двести лет назад. Есть проявления героизма, а есть проявления дикости», – добавил Покальчук.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. По данным Министерства иностранных дел, их могут выписать до конца недели.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуровали из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. В самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Сегодня самолет с эвакуированными украинцами сел в Харькове. Эвакуированных доставят в медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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