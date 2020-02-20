В прошлом году в Польше родилось почти 3 тыс. украинцев — посольство Украины

20.02.2020, 13:54, Новости дня

В 2019 году посольство Украины в Варшаве, генеральные консульства в Люблине и Кракове, а также консульское учреждение в Гданьске оформили почти 3 тыс. справок о регистрации новорожденных украинцев. Об этом агентству “Укринформ” сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

“В 2019 году на территории Польши в дипломатическом и консульских учреждениях Украины оформлено 2992 справки о регистрации новорожденного гражданином Украины“, – отметила она.

По ее словам, в 2018 году в дипломатических учреждениях Украины в Польше выдали 1961 справку.

По данным Крысы, в 2019-м в Польше скончались 619 граждан Украины (529 годом раньше).

В июле 2019 года Светлана Крыса заявляла, что в Польше работают около 1,5 млн украинских граждан.