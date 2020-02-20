В Германии, в городе Ханау произошла стрельба. Убиты 9 человек

20.02.2020, 13:52, Новости дня

Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Ещё пятеро получили тяжелые ранения. Такие данные обнародовала полиция в ночь на четверг, 20 февраля.

Спустя несколько часов, в ходе операции по поиску нападавших предполагаемый стрелок был найден мёртвым в его доме в Ханау. Таким образом, общее число погибших составило 10.

Полиция объявила, что никаких других подозреваемых у нее нет. Правоохранительные органы предполагают, что вероятный преступник действовал в одиночку. Сведений о его личности пока не обнародовано.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестный открыл огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, убив троих. После этого он скрылся на автомобиле. Через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной в другом районе города. Неизвестный вошёл в помещение и открыл беспорядочную стрельбу. Жертвы – в основном молодые люди, в том числе женщина.

Представитель Генеральной прокуратуры Германии сообщил, что следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый стрелок руководствовался правоэкстремистскими мотивами, передаёт Reuters.

По данным агентства dpa, следствие обнаружило видео, которое он опубликовал в ютьюбе за несколько дней до нападения. В ролике, который предполагаемый стрелок назвал «персональным посланием ко всем американцам», он заявил, что якобы «в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу». Граждане Америки, по его словам, должны проснуться и начать борьбу с таким положением вещей.

  • Радио «Свобода»

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