Песков рассказал о проработке саммита России, Турции и Ирана по САР

20.02.2020, 13:51, Новости дня

Проработка встречи президентов России, Турции и Ирана по Сирии ведется, однако дата пока не согласована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «с иранской стороной были переговоры на этот счет, ведется проработка этого саммита», передает РИА «Новости».

По его словам, «в данном случае есть согласие российской стороны на определенные даты», однако «предстоит согласовать три графика глав государств», и «пока это согласование не завершилось».

Также не появилось конкретики по возможной встрече президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция приступили к переговорам о дате саммита по Сирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Россия запретила поставку цитрусовых из Китая с 6 января 2020 года

13.02 / В отношении участника погрома в московском ИВС возбудили дело

02.12 / Глава СНБО Украины назвал провокацией «план реинтеграции Донбасса»

10.01 / «Укрзалізниця» купила газ на 18 млн грн без тендера – ProZorro

10.12 / Невозможно набрать честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн – Нефьодов

04.02 / Самолет «Победы» выкатился за пределы полосы при взлете в Уфе

20.12 / Холодов о поправке, из-за которой НАБУ открыло уголовное производство: Она разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет TEDIS

11.12 / «Единая Россия» в Воронеже с треском проиграла Ленину

31.01 / CNN — Великобритания «наконец получила свой брексит» — но самое сложное впереди

04.12 / РПЦ не поддержала законопроект о домашнем насилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика