Припарковавшего Hammer у Казанского собора водителя ищут в Петербурге

20.02.2020, 13:44, Новости дня

Полиция разыскивает водителя, припарковавшего автомобиль Hammer прямо у колоннады Казанского собора, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что «в среду было возбуждено дело об административном правонарушении, водителя разыскивают», передает РИА «Новости».

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о красном автомобиле Hammer, припаркованном в районе колоннады Казанского собора на Невском проспекте.

До этого в Петербурге водитель устроил стрельбу.



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