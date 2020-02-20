Ляшко заявил, что готов поселить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев

20.02.2020, 13:42, Новости дня

Лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что готов поселить у себя несколько человек, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Готов на две недели поселить двух-трех человек, прибывших из Китая, у себя дома, если уж их никто не принимает. И если эти люди не боятся собак. Внимательно изучил информацию, поэтому не понимаю панику – это не больные люди, а просто наши братья и сестры украинцы, находившиеся в Ухане во время распространения этой страшной эпидемии», – отметил Ляшко.

Он напомнил, что в Украине сейчас эпидемия гриппа, которого украинцам нужно бояться.

«За прошедшую неделю заболело более 250 тыс. человек. 38 человек уже умерло с начала эпидемического сезона. Почему-то все об этом молчат, зато есть общественная паника вокруг коронавируса. Прочитайте о средствах профилактики гриппа, берегите себя и свои семьи и не ведитесь на массовый психоз», – добавил экс-нардеп.

Готовий на два тижні поселити двох-трьох людей, які прибули з Китаю, у себе вдома, якщо вже їх ніхто не приймає. І якщо…

Posted by Олег Ляшко on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

На борту самолета авиакомпании SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

Самолет уже приземлился в Харькове, оттуда людей доставят специальным транспортом ГСЧС в сопровождении полиции в медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области.

В Министерстве внутренних дел заверили, что все они здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / В организационной структуре Госархстройинспекции обнаружены системные недостатки – глава ведомства о результатах предварительного аудита

05.02 / Der Spiegel — Крамп-Карренбауэр пообещала бундесверу улучшения ещё до конца года

02.12 / Times — Джонсон постарается не появляться рядом с Трампом во время саммита НАТО

30.12 / В Грузии назвали «ошибку года»

30.01 / Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления

29.01 / Кравцов заявил, что при увольнении получит «немалую» компенсацию

28.01 / Мнения: Правды о коронавирусе мы не знаем

30.01 / Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек

25.01 / В РФ заявили, что идея Качиньского о российских репарациях – попытка сгладить дипломатический провал

07.02 / В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика