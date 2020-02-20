Роскосмос заменит экипаж «Союза МС-16» на дублеров

20.02.2020, 13:31, Новости дня

Экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию могут заменить на дублеров. Об этом на брифинге рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Основной экипаж в составе Николая Тихонова, Андрея Бабкина и американки Крис Кэссиди должен был отправиться к МКС 9 апреля на пилотируемом корабле "Союз МС-16". Экипаж должен был впервые отправиться на орбиту на ракете "Союз-2.1а".

Причина замены экипажа – временная нетрудоспособность одного из членов экипажа, пояснил Сергей Крикалев. Дальнейшая возможность полета основного экипажа зависит от медицинских показаний, сообщает ТАСС. Роскосмосу предстоит провести переговоры с NASA. Американской стороне будет предложен вариант замены основного экипажа на их дублеров — Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Стивена Боуэна.

Теперь уже основной экипаж в лице Николая Тихонова и Андрея Бабкина станут их дублерами. Сейчас на МКС работают россиянин Олег Скрипочка и двое американских астронавтов — Джессика Меир и Эндрю Морган.

В Роскосмосе замену основного экипажа на дублирующий считают рядовым явлением: в истории пилотируемой космонавтики отмечены четыре десятка частичных или полных замен экипажей. Только при полетах на орбитальный комплекс "Мир", по официальным данным, было 15 замен первоначально утвержденных экипажей.

Последнее изменение в экипажах по программе МКС датируется 2017 годом. Тогда космонавта Александра Скворцова в экипаже корабля "Союз МС-07" пришлось заменить на Антона Шкаплерова. Скворцов получил травму на спортивном занятии, которая не позволила ему восстановиться полностью перед полетом.

Самая известная и самая трагическая замена экипажей произошла в 1971 году. За три дня до старта "Союза-11" экипаж Алексея Леонова был заменен на дублеров. Причина была тоже медицинской: у Валерия Кубасова рентген выявил затемнение в легких из-за аллергической реакции. При возвращении на Землю со станции "Салют-1" в июне 1971 года экипаж погиб из разгерметизации спускаемого аппарата. Погибли подполковник Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков и инженер-исследователь Виктор Пацаев.