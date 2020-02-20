Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации

20.02.2020, 13:31, Новости дня

Россияне старше 40 лет смогут брать отгул на работе для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По действующему законодательству сейчас это можно делать лишь раз в три года. Но подготовленные поправки позволят брать освобождение на работе для проверки своего здоровья ежегодно, передает "Интерфакс".

Мишустин отметил, что диспансерный день будет оплачиваться работодателем. При этом работники пенсионного и предпенсионного сохранят право на два оплачиваемых отгула в год для прохождения медицинского осмотра.



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