Сборная России сохранила за собой 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА

20.02.2020, 13:31, Новости дня

Пресс-служба Международной федерации футболу (ФИФА) в четверг, 20 февраля, опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд в организации. Сборная России, имея в активе 1470 очков, сохранила за собой 38-е место рейтинга.

Лидируют в рейтинге бельгийцы (1765 очков), второе место занимает сборная Франции (1733), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1712). Также в первой десятке находятся: Англия (1661), Уругвай (1645), Хорватия (1642), Португалия (1639), Испания (1636), Аргентина (1623) и Колумбия (1622).

Стоит отметить, что соперники сборной РФ по чемпионату Европы-2020 команды Дании (1598) и Финляндии (1386) расположились на 16-й и 58-й строчках рейтинга соответственно.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург. Подопечным Станислава Черчесова, помимо Дании и Финляндии, будет противостоять Бельгия.



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