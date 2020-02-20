Китай рассматривает дополнительные меры по стимулированию потребления

20.02.2020, 13:31, Новости дня

Министерство коммерции КНР заявило, что вспышка коронавируса COVID-19 оказала "относительно большое влияние" на уровень потребления в Китае, пишет Reuters.

Правительство страны изучит возможность принятия дополнительных мер поддержки, включая стимулирование продаж автомобилей.

Наиболее сильное влияние на потребление коронавирус окажет в первом квартале. Правительство ожидает, что активность снизится в марте и восстановится во втором квартале, сообщил на пресс-конференции заместитель директора Департамента рыночных операций и потребления Ван Бин.

"Если кризис, связанный с коронавирусом, продлится долго, то китайское сельское хозяйство, пищевая промышленность и отрасли, которые включают длинную цепочку поставок и являются трудоемкими, будут серьезно затронуты", — сказал Ли Синган, директор Департамента внешней торговли Министерства.

По прогнозам опрошенных Reuters экспертов, рост экономики Китая в годовом выражении может замедлиться в первом квартале до 4,5% с 6% в четвертом квартале 2019 года.

Чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса, Народный банк Китая в четверг снизил свой новый бенчмарк — годовую ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR). Снижение LPR призвано уменьшить стоимость заимствований для компаний и потребителей в условиях замедления экономического роста.



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