Диетолог Михаил Вишталюк назвал наилучшую диету для жителей мегаполисов

20.02.2020, 13:30, Разное

В современном мире существует большое разнообразие способов питания, и зачастую людям сложно выбрать наиболее сбалансированный и полезный для организма. Украинский диетолог Михаил Вишталюк пояснил о лучшей диете для жителей мегаполисов.

Специалист рекомендует жителям больших городов присмотреться к средиземноморской диете, при которой организм не «истязают» жёсткими ограничениями и голоданием. Данное питание предлагает употреблять сбалансированный набор продуктов, благодаря чему человек может улучшить самочувствие, быть бодрее и жизнерадостнее. Средиземноморская диета, напомнил Вишталюк, подразумевает употребление умеренного количества фруктов, овощей, зелени, орехов, рыбы, морепродуктов, итальянской пасты, хлеба, ягод, семян, оливкового масла, а также немного красного мяса и вина.

Кроме того, диетолог назвал полезным для жителей мегаполисов скандинавский подвид средиземноморской диеты. Набор продуктов в них мало отличается, но при этом из рациона полностью исключается фаст-фуд, полуфабрикаты, алкогольные напитки, консервация, сладкая выпечка, копчёности и жареные блюда. Рекомендованное суточное количество приёмов пищи – не менее четырёх.

По словам Вишталюка, средиземноморский тип питания помогает нормализовать вес и обмен веществ, снижает риск развития ряда серьёзных заболеваний. Однако эксперт советует не только употреблять продукты из списка, но и стараться питаться домашними, а не покупными блюдами, в которых могут быть консерванты, красители и другая не менее вредная «химия».