Хоккеист-защитник «Колорадо» Никита Задоров назвал Дмитрия Тарасова «недалеким»

20.02.2020, 13:30, Разное

Никита Задоров, выступающий за хоккейный клуб «Колорадо» в качестве защитника, на YouTube-канале «СЭ» нелестно высказался об игроке «Рубина» Дмитрие Тарасове. Спортсмен причислил футболиста к «недалеким» людям.

Поводом для замечания послужило то, что Тарасов в числе более миллиона человек посмотрел не тот финал МЧМ. По каналу «Матч ТВ» транслировался заключительный матч молодежного чемпионата 2011 года. Как считает Задоров, ошибиться могли лишь люди, не разбирающиеся в хоккее. Именно поэтому, уверен спортсмен, они и не заметили разницу.

По данному нюансу хоккеист не стал бы характеризовать Россию как не спортивную страну. Все люди ожидали, что такое событие будут транслировать на «Матч ТВ», однако большие игры забирает себе Первый канал. В США есть спортивные CBC SPORTS и ESPN, и болельщики всегда знают, где смотреть мероприятия подобного масштаба. Сам Задоров наблюдал за финалом МЧМ на «NHL Network».

Защитник «Колорадо» уверен, Россию смело можно назвать спортивным государством, но и здесь имеются недалекие люди, не знающие имена выступающих в НХЛ игроков. К таковым Задоров относит и футболиста Тарасова.