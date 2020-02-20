Эксперты дали важные советы, как уберечь детей от коронавируса

20.02.2020, 13:30, Разное

По результатам исследования данных зараженных новым типом вируса выяснилось, что более половины пациентов — это люди в возрасте 40-59 лет и лишь 10 процентов моложе 39 лет. Эксперты беспокоятся, что ситуация может измениться. Они дали важные советы, как уберечь детей от коронавируса.

Анализ данных показал, что среди инфицированных людей очень мало детей. Эксперты не могут дать точный ответ на вопрос, почему подрастающего поколения менее подвержены вирусному заболеванию. Возможно, это связано с сильным детским иммунитетом, который способен противостоять вирусным инфекциям. Однако специалисты переживают, что ситуация может измениться, ведь заболевание распространяется с большой скоростью.

Чтобы обезопасить детей от заражения нужно придерживаться простых, но важных рекомендаций. Родители должны быть очень внимательны к состоянию здоровья своего ребенка. Дети, у которых наблюдаются симптомы респираторных инфекций, должны оставаться дома, не нужно их отправлять в школу и детские сады. По возможности необходимо исключить любой контакт ребенка с инфицированными людьми. В общественных местах нужно пользоваться медицинской маской. Как можно чаще мыть ребенку руки с мылом. При обнаружении любых симптомов заболевания в срочном порядке обращаться за помощью к врачу.