Россия и Турция обсуждают возможность совместного патрулирования в Идлибе

20.02.2020, 13:30, Новости дня

Россия и Турция обсуждают возможность совместного патрулирования в районе сирийской провинции Идлиб в качестве одного из вариантов обеспечения безопасности.

Об этом сообщил в четверг турецкий чиновник, в то время как Анкара усилила угрозы военного наступления в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что турецкая военная операция в Идлибе по противодействию возглавляемому Россией наступлению сирийских правительственных войск является лишь «вопросом времени», после того как переговоры с Москвой оказались безуспешными.

Министр иностранных дел Турции заявил в четверг, что дискуссия с Россией была теплой, но не достигла желаемого уровня.

Упомянутый чиновник, выступавший на условиях анонимности, заявил, что Иран, Турция и Россия планируют провести встречу в Тегеране в начале марта, чтобы продолжить обсуждение ситуации в Сирии, включая Идлиб.

До этого российская делегация может приехать в Анкару для дальнейших переговоров, сказал он.