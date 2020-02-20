Видео дня: Ким Кардашьян и Канье Уэст покупают джанк-фуд

20.02.2020, 13:29, Разное

Звезды регулярно признаются в своих маленьких слабостях относительно не слишком полезного питания. Вот и Ким Кардашьян — модель, блогер, бизнесвумен, а с недавних пор еще и дизайнер утягивающего белья — не скрывает, что они с супругом не прочь перекусить джанк-фудом. В Instagram звезды появилось видео, на котором они с Канье заезжают в ресторан быстрого питания KFC перед визитом в модный Дом Jean Paul Gaultier в Париже. Ким в облегающем фигуру платье с ярким принтом делает заказ у автомата, а Канье стоит рядом и выбирает закуску — наггетсы, картофель фри или куриные крылья, советуясь с женой.

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Публикация от Kim Kardashian Updates (@kimkardashiansnap)19 Фев 2020 в 1:45 PST

Ким Кардашьян и Канье УэстПризнание в любви небезызвестным крылышкам Ким и Канье сделали после того, как в феврале этого года их имена были использованы в рекламе другого фастфуд-гиганта — McDonalds. Ресторан быстрого питания в своем ролике показал стандартный обед супругов, который включал в себя картошку фри, наггетсы с соусом барбекю и милкшейком, бигмак, пирожок и многое другое. В ролике также было показано, что любит заказывать актриса Вупи Голдберг, актриса и модель Милли Бобби Браун, певец Кит Урбан, древнеримский полководец Гай Юлий Цезарь, Ромео и Джульетта и даже Дракула.

Маленькие слабости вроде фастфуда есть и у других звезд. HELLO.RU предлагает увидеть чистосердечные признания Кэмерон Диас, Эммы Уотсон, Рианны, Бейонсе и еще 10 знаменитостей в любви к высококалорийной пище. Как оказалось, Блейк Лайвли каждое утро начинает с чашки горячего шоколада. Карл Лагерфельд может проснуться посреди ночи, чтобы выпить бутылочку колы. Селена Гомес имеет в своем райдере обязательный пункт — соленые огурчики и помидоры. Дуэйн Джонсон может съесть десять пончиков за один раз. И это далеко не всё…

Кэмерон ДиасКликните на фото для просмотра галереи

Примечательно, что история с любовью Кардашьян к фастфуду получила развитие после того, как она прорекламировала корректирующее белье своей марки, позируя напротив холодильника. Серый комплект на Ким сидел идеально, но внимание поклонников привлекло другое. Фанаты оказались ошеломлены, когда не увидели в холодильнике ничего, кроме молока и воды. Саркастические комментарии не заставили себя долго ждать. «Вы тоже едите воздух? Потому что я не вижу никакой еды в этом холодильнике, мэм», «Холодильник пуст, как и остальная часть дома. Ты вообще там живешь, девочка?», «Мда, я разочарован!» — писали поклонники. На следующий же день Ким опубликовала новый снимок — на нем ее холодильник уже был забит едой. Ну а после нового видео сомнения и вовсе должны были развеяться.