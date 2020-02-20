Стал известен день, когда у принца Гарри и Меган Маркл не будет пути обратно

20.02.2020, 13:29, Разное

Британский королевский дом огласил дату окончания работы принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи. 31 марта с супругов будут официально сложены полномочия, а на следующий день, 1 апреля, будет закрыт их офис в Букингемском дворце. С этого дня пара больше не будет представлять интересы королевства в Великобритании или за границей.

Принц Гарри и Меган Маркл

На следующей неделе супруги вернутся в Великобританию из Канады, чтобы завершить дела перед окончательным переездом. 28 февраля принц Гарри посетит мероприятие Invictus Games вместе с Джоном Бон Джови, а 5 марта уже вместе с Меган побывает на церемонии награждения фонда Endeavour, на которой чествуют ветеранов-спортсменов. 6 марта Гарри будет присутствовать на официальном открытии Silverstone Experience вместе с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, а на следующий день с супругой отправится на музыкальный фестиваль в Королевском Альберт-холле. Пресс-секретарь герцогов Сассекских также подтвердил, что Меган будет отмечать Международный женский день 8 Марта в Лондоне, но никаких официальных мероприятий у нее по этому случаю не запланировано. 

Меган Маркл и принц ГарриНапомним, 9 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II, —

говорится в заявлении.

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Переход Меган и Гари к самостоятельной жизни в СМИ прозвали «Мегзитом» по аналогии с брекситом. Итоги первого таковы: герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут представлять Eе Величество, а потому будут лишены своих королевских титулов. Однако смогут в дальнейшем поддерживать некоторые проекты, которые были под их патронатом, но уже как частные лица.

Семья также лишается государственной поддержки, а вместе с финансовой независимостью получает долг в 2,4 миллиона фунтов — именно столько было потрачено на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. Всю сумму герцог и герцогиня Сассекские обязались вернуть в государственную казну. Однако подчеркивается, что Фрогмор по-прежнему останется их британским домом.



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