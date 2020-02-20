Абхазские ветераны попросили Россию о выплатах к 75-летию Победы

20.02.2020, 13:26, Новости дня

Союз ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии просит Москву предоставить 20 абхазским фронтовикам такие же выплаты к 75-летию Победы, какие получат участники войны, проживающие в России, сообщил зампредседателя союза Закан Нанба.

Нанба напомнил, что по указу правительства РФ «всем участникам войны, имеющим российское гражданство и проживающим на территории России, выплачивают 75 тыс. рублей». Это вызвало много вопросов в республике, так как у многих ветеранов есть российское гражданство, передает «Sputnik Абхазия».

«Но по указу Путина выплаты касаются тех ветеранов, которые проживают в России, прописаны там. Есть ветераны, которые живут в Абхазии, но имеют российское гражданство и прописаны в России. Они получат выплаты ко Дню Победы. Мы хотим написать письмо на имя президента России, чтобы выплаты касались и ветеранов, проживающих на территории Абхазии», – добавил он.

По данным зампредседателя союза, всего в Абхазии проживают 48 ветеранов войны и тыла. Многие из них прописаны в России, и они получат единовременные выплаты. Однако примерно 20 ветеранам выплаты не положены.

«Их мало. Мы хотим составить их список и отправить на имя президента Путина. Конечно, для ветерана 75 или 50 тыс. рублей – хорошая помощь. Если этим ветеранам все-таки не выплатят деньги ко Дню Победы, то мы своими силами что-нибудь придумаем. Мы каждый год 10-15 тыс. вручаем ветеранам в День Победы», – добавил Нанба.

Зампредседателя союза ветеранов подчеркнул, что в республике нет ветеранов, у которых нет крыши над головой, но есть те, за которыми некому ухаживать.

Напомним, в января Путин дал распоряжение о единовременной выплате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам (по 75 тыс. рублей) и труженикам тыла (50 тыс. рублей).