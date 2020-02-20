В Москве арестовали шестерых граждан Киргизии за создание экстремистской организации

20.02.2020, 13:24, Новости дня

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии по делу о создании экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о Айбеке Мамажунусове, Мурзе Кушуеве, Айбеке Халматове, Асане Уулу, Артыке Калбаеве и Алтынбеке Козонове. Арестованные проведут в СИЗО как минимум месяц.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Москве и Московской области семь человек из международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. По данным спецслужбы, по местам проживания задержанных нашли и изъяли «много экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, а также запрещенную атрибутику организации».

В России «Таблиги Джамаат» внесли в реестр экстремистских организаций в 2009 году. В Киргизии религиозное движение «Таблиги Джамаат», занимающееся пропагандой ислама фундаменталистского толка, не запрещено.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Оба самолета ВКС с эвакуированными из Китая россиянами прибыли в Тюмень

17.01 / Три иранские журналистки уволились на фоне авиакатастрофы в Иране

26.12 / Лучшим тренером и футболистом декабря в чемпионате Украины стали представители «Зари»

18.02 / В Совфеде назвали решение суда по ЮКОСу противоречащим законодательству России

04.12 / Путин объявил о скором завершении укладки труб «Турецкого потока» в Сербии

20.02 / Die Welt — минимум 10 погибших при стрельбе в кальянных в немецком Ханау

29.01 / В «Укроборонпроме» заявили, что БТР-4Е, на которых обнаружили дефекты, – «надлежащего качества»

07.12 / Плачкова: Монобольшинству необходимо остановить турбопринтер и изменить закон о языке

12.12 / Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

01.02 / Сенат США назначил дату итогового голосования по импичменту Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика