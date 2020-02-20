В Москве арестовали шестерых граждан Киргизии за создание экстремистской организации

20.02.2020, 13:24, Новости дня

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии по делу о создании экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о Айбеке Мамажунусове, Мурзе Кушуеве, Айбеке Халматове, Асане Уулу, Артыке Калбаеве и Алтынбеке Козонове. Арестованные проведут в СИЗО как минимум месяц.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Москве и Московской области семь человек из международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. По данным спецслужбы, по местам проживания задержанных нашли и изъяли «много экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, а также запрещенную атрибутику организации».

В России «Таблиги Джамаат» внесли в реестр экстремистских организаций в 2009 году. В Киргизии религиозное движение «Таблиги Джамаат», занимающееся пропагандой ислама фундаменталистского толка, не запрещено.