Леонид Якубович резко ответил сенатору на его критику артистов-пенсионеров

20.02.2020, 13:21, Разное

Леонид Якубович резко ответил сенатору Валерию Рязанскому на его критику в адрес артистов-пенсионеров. Телеведущий хотел бы услышать претензии, высказанные непосредственно, глядя «в глаза» человеку.

Тема будущей и настоящей пенсии достаточно актуальна в артистической среде. В связи с этим высказались о наболевшем уже многие известные люди. Слова благодарности звучат от тех, кто имеет звания и получает существенную надбавку от мэра Москвы Сергея Собянина. Рядовые же труженики сцены в основном жалуются на материальные трудности, необходимость работать до последнего. Растерянность, страх перед неизбежными в старости болезнями действуют на людей угнетающе. В такой ситуации каждое слово должно быть взвешенным, иначе оно болезненно воспринимается многими людьми.

Обидными, по мнению бессменного ведущего «Поля Чудес», стали слова сенатора Валерия Рязанского, который раскритиковал его за жалобы на пенсию в размере 23 тысячи рублей. Член Совета Федерации считает, что выражать неудовольствие имеют право только «труженики», а не представители искусства. Леонид Якубович хотел бы услышать эти слова от политика, который при этом глядел бы ему в глаза, пишет Telegram-канал «Подъем».