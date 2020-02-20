Лука Сафронов-Затравкин проведет акцию против дискриминации людей с избыточным весом

20.02.2020, 13:21, Разное

Российский пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин не собирается худеть, но хочет провести акцию в честь защиты людей с лишним весом. По его мнению, сегодня многие компании выставляют в негативном свете полных граждан.

В пример музыкант привел рекламный плакат, приглашающий посетить кондитерский конкурс в Санкт-Петербурге. В нем указано, что посетителям необходимо заплатить за вход 500 рублей, но если вес человека составляет 100 кг, то ему придется выложить уже 750 рублей. Лука Сафронов-Затравкин считает, реклама смешивает приятные эмоции, которые вызывают шоколад и торты, с «грязью и мерзостью», дискриминируя полных людей.

Пианист отметил, что человечество живет в прогрессивном обществе, где нет разницы, какого оттенка кожа, а также, сколько весит человек. Все должны быть равными и не нарушать права других. Поэтому Лука Сафронов-Затравкин решил организовать собственную акцию против дискриминации людей с избыточным весом. Сейчас музыкант работает над написанием сценария.