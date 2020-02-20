Появилось описание бюджетного смартфона Samsung Galaxy M31 с емким аккумулятором и квадро-камерой

20.02.2020, 13:21, Разное

Стала известна техническая характеристика смартфона Samsung Galaxy M31 бюджетного класса с емкостным аккумулятором и квадро-камерой. Его релиз на Европейском рынке мобильных аппаратов ожидается уже в первой половине нынешнего года.

За основу смартфона Samsung Galaxy M31 был взят фирменный процессор Exynos9611. Устройство получит ОЗУ объемом 6 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. Компания оснастила новинку 6,4-дюймовым Infinity-U Super AMOLED-дисплеем формата FHD+.

Отличительной особенностью бюджетного смартфона Samsung Galaxy M31 станет его емкостный аккумулятор на 6000 мА•ч, подключаемый к зарядному устройству мощностью 15 ватт. Кроме того, гаджет оснастят камерой с модулем на 64 Мп.

На старте продаж смартфон Samsung Galaxy M31 будет доступен в трех оттенках: черный, красный и темно-синий. Предварительная стоимость девайса составит 280 евро.