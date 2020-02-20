Штурмовик Су-25 загорелся в Липецкой области

20.02.2020, 13:19, Новости дня

На борту штурмовика Су-25 на липецком аэродроме произошло возгорание, сообщил источник в экстренных службах.

«Произошло возгорание на борту Су-25 на аэродроме в Липецкой области. Экипаж самостоятельно покинул борт, пострадавших нет», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, это произошло 19 февраля.

По предварительным данным, самолет является собственностью Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны под Липецком.

В ГУ МЧС региона комментировать произошедшее не стали.

В январе у самолета, летевшего из Новосибирска в Камрань, произошло воспламенение двигателя, инцидент сняли на видео.



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