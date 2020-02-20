Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста

20.02.2020, 13:19, Новости дня

Лидер группы «Ленинград», член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров вступил в Партию роста, сообщила руководитель фракции «Партия роста» в заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Решение принято по результатам внутрипартийного голосования. Число голосов «за» и «против» не уточняется, передает ТАСС.

Сам Шнуров при этом пообещал, что с ним работа однопартийцев «будет явно веселее». «С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу», – добавил музыкант.

Решение Шнурова вступить в Партию роста вызвано оживленную дискуссию в блогосфере.

«Шнуров пошел в политику)» – написала телеведущая Ксения Собчак.

«Шнуров вступил в Партию роста. Чем ответит Паук?» – поинтересовался историк и радиоведущий Армен Гаспарян.

«Шнуров в Партии роста. А что Титов?» – написал журналист ВГТРК Стас Натанзон, обыгрывая предвыборную агитацию Бориса Титова на прошедших президентских выборах.

«Ну все. Партия роста, считай, уже в Госдуме. И все, как один, на лабутенах», – иронизирует журналист Олег Лурье.

«Наконец-то», – написал блогер Илиас Меркури.

По мнению авторов Telegram-канала «ПОСТПРАВДА», Шнуров – «ничто иное, как «замер общественного запроса на популизм и новую искренность» в духе [президента Украины Владимира] Зеленского, чей «кейс» активно обсуждался российскими полититтехнологами».

«Интересно, если Шнур теперь сможет избираться от «Партии Роста», как он запоет?» – пишет паблик «Выпускайте Кракена!», напоминая о песне группы «Ленинград» под названием «Выборы».

Канал «Выборный» также вспомнил об этой композиции, отметив, что «именно [она] станет гимном Единого дня голосования с участием Шнура в партии «Поста и перепоста».

«Красный Сион» пишет, что «карнавализация политического процесса началась и в России».

Канал «Камнев пишет» отмечает, что «проект «Партия Роста» на позитиве». «К выборам его собираются задействовать, а это значит будут деньги и посты для первых в списках. Все как в классической финансовой пирамиде», – говорится в сообщении. «Остается только порадоваться за тех, кому удается до сих пор проталкивать к выборам вот такую вот разовую ботву», – добавляет автор канала.