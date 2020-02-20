Шнуров вступил в политическую партию

20.02.2020, 13:18, Разное

Основатель группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» Бориса Титова. Его заявку на вступление одобрили на общем собрании партии, сообщает Ura.ru.

О соответствующем решении заявила глава фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. В ходе встречи Шнуров выразил уверенность, что «пригодится» соратникам Титова и пообещал называть вещи своими именами.

«Со мной будет явно веселей», – сказал артист. 



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