Шнуров вступил в политическую партию

20.02.2020, 13:18, Разное

Основатель группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» Бориса Титова. Его заявку на вступление одобрили на общем собрании партии, сообщает Ura.ru.

О соответствующем решении заявила глава фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. В ходе встречи Шнуров выразил уверенность, что «пригодится» соратникам Титова и пообещал называть вещи своими именами.

«Со мной будет явно веселей», – сказал артист.