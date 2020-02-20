Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное

20.02.2020, 13:18, Новости дня

Жена российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва разместила в Instagram совместное фото с ним.

«»Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо. Он очень обрадовался. Некоторое время Дмитрий Дибров пробудет в больнице. Он отдыхает и восстанавливается», – написала супруга Диброва.

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Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу Банджо * , очень обрадовался. Некоторое время @dibrovdmitry пробудет в больнице * Поздравляю мужа с * @itabriz * спасибо * Дмитрий отдыхает * и восстанавливается *

Публикация от Полина Диброва (@polinadibrova) 19 Фев 2020 в 8:01 PST

Диброва госпитализировали 17 февраля.

Дмитрий Дибров – журналист, шоумен, телеведущий, музыкант. Он работал на пяти российских телеканалах: НТВ, «Первый канал», «Россия-1», «ТВ Центр» и «Звезда». Он член Академии российского телевидения.