Психоэмоциональное состояние эвакуированных из Китая людей в норме – Минздрав Украины

20.02.2020, 13:18, Новости дня

Психоэмоциональное состояние украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из Китая, в норме. Об этом 20 февраля проинформировала пресс-служба Минздрава.

В ведомстве добавили, что эвакуированные нуждаются в поддержке со стороны граждан Украины.

«Во время полета и посадки самолета у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний. Все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации – медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области», – добавили в Минздраве.

Самолет SkyUp из 45 гражданами Украины и 27 иностранцами уже приземлился в Харькове, оттуда людей в сопровождении полиции доставят в «Новые Санжары».

В Минздраве подчеркнули, что самолет отправлен на санитарную стоянку.

«Медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции. Дополнительно, люди, которые будут находиться в обсерваторе, будут иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь и проводиться дальнейшая диагностика. По прибытии к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку», – добавили в пресс-службе.

В поселке Новые Санжары протестуют против поселения эвакуированных украинцев в местном медицинском центре Нацгвардии. Между полицией и местными жителями произошли столкновения, когда последние пытались заблокировать дорогу регионального значения. Есть задержанные.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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