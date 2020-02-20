Эвакуация украинцев из Китая. В Полтавской области между полицией и местными жителями произошли столкновения

20.02.2020, 13:18, Новости дня

Около 7 утра 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей устроила акцию протеста в связи с планами власти доставить в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев. Об этом проинформировала пресс-служба полиции области.

Во время акции активисты заблокировали дорогу межрегионального значения.

«При попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка», – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели с ними превентивные беседы, отметили в ведомстве.

«С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены», – заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Местный житель по имени Сергей заявил «ВВС News Україна», что активистов «били, как котов, и многих повязали». По его словам, пациентов санатория вчера выселили. Жители поселка боятся распространения заболевания и не верят в условия изоляции в санатории Нацгвардии.

«В чем изолировать? Вы видели тот военный санаторий? Вы же не представляете, что это за здание, это не специализированная больница, просто оздоровительный военный санаторий», – отметил он.

В комментарии «ВВС News Украина» представитель губернатора сообщил, что власти области и правоохранители выехали общаться с людьми, которые перекрыли трассу.

В Новых Санжарах зарегистрировано более 8 тыс. местных жителей.

Самолет с украинцами уже преземлился в Харькове, оттуда людей доставят специальных транспортом ГСЧС в сопровождении полиции в медицинский центр «Новые Санжары». 

На борту SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

В Министерстве внутренних дел заверили, что все они здоровы, но в течении 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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